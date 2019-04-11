Убивший и расчленивший жену мужчина осужден в Ростове

Posted 11 апреля 2019, 11:00
Published 11 апреля 2019, 11:00
Modified 1 октября, 13:20
Updated 1 октября, 13:20
Между мужчиной и его знакомой со временем сложились неприязненные отношения, что в октябре 2017 года вылилось в ссору. Во время конфликта злоумышленник избил 44-летнюю женщину, она скончалась от полученных травм.
«Нападавший расчленил тело и выбросил в реку Темерник. Останки погибшей нашли в июне 2018 года», — сказано в сообщении.
В результате проведенных следственных действий задержали 57-летнего мужчину. Ранее он несколько раз был судим, сейчас суд приговорил его к девяти годам заключения.
Приговор не вступил в законную силу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]