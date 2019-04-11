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Posted 11 апреля 2019, 17:56

Published 11 апреля 2019, 17:56

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

В Волгодонске осудили экс-полицейского за ДТП с двумя жертвами

11 апреля 2019, 17:56
В Волгодонске Ростовской области суд приговорил к 3 годам и 11 месяцам колонии бывшего полицейского, который устроил смертельную автоаварию, сообщили в региональной прокуратуре.

"Пьяный фигурант сел за руль Mazda СХ-7. Он превысил скорость, выехал на встречку и врезался в машину "ВАЗ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия погибли водитель и пассажир "ВАЗа". После этого завели уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 11 месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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