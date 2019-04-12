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Posted 12 апреля 2019, 06:17

Published 12 апреля 2019, 06:17

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

На ремонт дороги до Украины в Ростовской области направят 187 млн руб

12 апреля 2019, 06:17
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области планируется реконструировать дорогу в Неклиновском районе от села Самбек до границы с Украиной, говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения составляет 189,7 миллиона рублей. Финансирование будет осуществлять в два этапа, в 2019 году на работы будет выделено 176 миллионов рублей из регионального бюджета. Остальные 13,6 миллиона рублей будут направлены в 2020 году.

Потенциальному подрядчику предстоит начать работы сразу после заключения контракта. Первый этап реконструкции должен будет завершиться до 1 декабря 2019 года. Полностью ремонт должен быть закончен до 1 апреля 2020 года.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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