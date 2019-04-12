На ремонт дороги до Украины в Ростовской области направят 187 млн руб

Максимальная стоимость контракта на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения составляет 189,7 миллиона рублей. Финансирование будет осуществлять в два этапа, в 2019 году на работы будет выделено 176 миллионов рублей из регионального бюджета. Остальные 13,6 миллиона рублей будут направлены в 2020 году.