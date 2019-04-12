На ремонт дороги до Украины в Ростовской области направят 187 млн руб

Posted 12 апреля 2019, 06:17
Published 12 апреля 2019, 06:17
Modified 1 октября, 14:15
Updated 1 октября, 14:15
Максимальная стоимость контракта на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения составляет 189,7 миллиона рублей. Финансирование будет осуществлять в два этапа, в 2019 году на работы будет выделено 176 миллионов рублей из регионального бюджета. Остальные 13,6 миллиона рублей будут направлены в 2020 году.
Потенциальному подрядчику предстоит начать работы сразу после заключения контракта. Первый этап реконструкции должен будет завершиться до 1 декабря 2019 года. Полностью ремонт должен быть закончен до 1 апреля 2020 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]