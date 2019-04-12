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Posted 12 апреля 2019, 07:41

Published 12 апреля 2019, 07:41

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Санкционные цитрусовые изъяли в магазине Новочеркасска

12 апреля 2019, 07:41
В одном из магазинов Новочеркасска изъяли 180 килограммов санкционных цитрусовых, сообщило ЮТУ.

Фрукты выявили в ходе проверочных мероприятий в целях выявления случаев незаконного ввоза и реализации санкционной продукции.

Среди изъятых фруктов были апельсины, лимоны, а также киви, ввезенные из Испании.

Отмечается, что всю изъятую продукцию уничтожили на спецполигоне.

#Экономика#Новости
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