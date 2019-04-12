Сердце без боли

Но далеко не каждый тромб можно растворить. И если тромб закрывает 2/3 просвета сосуда, то даже при растворении тромба вести речь о полноценном кровоснабжении этого участка мозга нельзя. Но если эту зону стентировать, выполнить тромбэкстракцию, обязательно в первые 4-6 часов после возникновения инсульта, то пораженные клетки мозга удается сохранить, они продолжат выполнять свою функцию, и излечение пациента наступит в короткий срок».