Сердце без боли

Сердечнососудистые патологии продолжают лидировать в числе болезней, приводящих к инвалидности и смертности населения. За последнее десятилетие эти заболевания значительно помолодели. Практике врачей городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону известны случаи, когда с инфарктом миокарда привозили 25-летних пациентов. Однако и технологии в лечении инфаркта не стоят на месте. Современные методики позволяют не только спасать жизнь людям с острым коронарным синдромом, но и возвращать их к полноценной жизни.
Не жалея сил и времени, врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения оказывают помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Только в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получат 550 человек. Из них 380 пациентов с инфарктом миокарда, и 170 — с нестабильной прогрессирующей стенокардией.
Высокие технологии при лечении острого инфаркта миокарда заключаются в выполнении коронарографии с последующим стентированием коронарных артерий. Пациенту вводится контрастное вещество, позволяющее просмотреть сосуды. При выявлении непроходимости сосудов сердца — причины инфаркта, в очаг поражения имплантируется стент, что позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде.
Главной особенностью эндоваскулярной хирургии является то, что все вмешательства производятся без разрезов — через пункцию на коже (инструментом 1 — 4 мм в диаметре) под рентгеновским (ангиографическом) контролем в специальной рентгенооперационной.
Результатом оперативного лечения является устранение препятствия (атеросклеротической бляшки, тромба) в коронарной артерии и, как следствие, восстановление кровотока в сердечной мышце. Это, в корне, меняет результаты лечения пациента с острой коронарной патологией.
При хирургической тактике лечения врач борется с причиной данной патологии, что зачастую способствует предупреждению развития острого инфаркта миокарда, уменьшает зону поражения в сердечной мышце.
Конечно же, после стентирования, пациенту придется принимать препараты, регулирующие свертываемость системы крови. Однако, это не помешает ему после болезни, в короткий срок, вернуться к своей обычной трудовой деятельности и прожить долгую, полноценную жизнь. В данном случае, очень важен диалог пациента и кардиолога, для улучшения результатов лечения.
Мощность отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения — 10 коек. Но этого достаточно для экстренного оказания медицинской помощи всем нуждающимся. Тем более, в структуре ГБСМП — три отделения кардиологического профиля и семь реанимаций, что позволяет оказывать помощь всем поступающим пациентам.
Не менее значимые результаты в лечении сердечных патологий демонстрирует и отделение электрокардиостимуляции. Для жителей города — это единственное в Ростове-на-Дону отделение, специалисты которого восстанавливают частоту сердечных сокращений у пациента за счет имплантации кардиостимулятора, что позволяет улучшить прогноз лечения сердечной недостаточности.
Норма сердечных сокращений — 70-80 ударов в минуту. Но если частота ударов прореживается до 30-40 в минуту, то это приводит к падению давления и, соответственно, может привести к смерти. А установка кардиостимулятора восстанавливает ритм сердца.
Обе методики лечения сердечных недугов выполняются в ГБСМП не первый год, и отлично зарекомендовали себя. Такое лечение сегодня доступно всем нуждающимся. И выполняется бесплатно для пациента, в рамках полиса ОМС.
Современное оборудование позволяет в Офтальмологическом отделении выполнять сложнейшие высокотехнологичные операции. Бесшовный метод проведения операции при катаракте, отслойке сетчатки, макулярных разрывах позволяет получить более высокие зрительные функции, снижает период послеоперационной реабилитации больных (особенно работающих), улучшает общее самочувствие больных после операций. Удаление катаракты, в сочетании с антиглаукомными операциями и витрэктомией, позволяют, одномоментно, решить пациенту многие офтальмологические проблемы. Примечательно, что услуги профильной помощи в офтальмологическом отделении МБУЗ ГБСМП предоставляются ростовчанам бесплатно, при наличии паспорта и полиса.
В планах у городской больницы скорой медицинской помощи — активная борьба с инсультами.
Сегодня борьба с инсультами в ГБСМП заключается в консервативном лечении случившегося заболевания. А именно, в растворении тромба, из-за которого пострадал участок мозга. Это направление успешно применяется в практике неврологического отделения больницы.
Но далеко не каждый тромб можно растворить. И если тромб закрывает 2/3 просвета сосуда, то даже при растворении тромба вести речь о полноценном кровоснабжении этого участка мозга нельзя. Но если эту зону стентировать, выполнить тромбэкстракцию, обязательно в первые 4-6 часов после возникновения инсульта, то пораженные клетки мозга удается сохранить, они продолжат выполнять свою функцию, и излечение пациента наступит в короткий срок».
С каждым годом в практику ГБСМП, по разным направлениям, внедряются высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи. Специалисты больницы успешно осваивают их, проходя обучение в ведущих университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и, конечно же, Ростова-на-Дону.