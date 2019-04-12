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Posted 11 апреля 2019, 21:00

Published 11 апреля 2019, 21:00

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Теплоход сел на мель на реке Дон

11 апреля 2019, 21:00
В Усть-Донецком районе Ростовской области на реке Дон на мель сел теплоход, сообщили в региональном УМЧС.

Инцидент случился в станице Раздорской. Теплоход «Сергий Радонежский» при движении вверх по реке Дон сел на мель.

«Теплоход перевозит 2,7 тысячи тонн ячменя. Сейчас на судне находятся 13 членов экипажа», — пояснили в управлении.

Судовой ход не перекрыт, никто не пострадал. Розлива нефтепродуктов не произошло.

Отмечается, что к месту происшествия направили буксир «Капитан Бирюков».

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