Ростовчане попросили запретить побелку деревьев

Posted 14 апреля 2019, 05:55
Published 14 апреля 2019, 05:55
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
«Побелка портит облик города и практического смысла в ней нет. Многие говорят, что это спасает от насекомых и холода. Если это так, то деревья не выживали бы в дикой природе», — написала ростовчанка.
Он добавила, что в смесь добавляют клей, что является недопустимым, так как кора деревьев должна быть проницаемой. По ее словам, от побелки деревья ослабевают.
Автор публикации написала, что в некоторых городах России эту процедуру уже не проводят. Обращение поддержали несколько человек.
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