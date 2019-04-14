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Posted 14 апреля 2019, 05:55

Published 14 апреля 2019, 05:55

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Ростовчане попросили запретить побелку деревьев

14 апреля 2019, 05:55
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти города запретить побелку деревьев, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

«Побелка портит облик города и практического смысла в ней нет. Многие говорят, что это спасает от насекомых и холода. Если это так, то деревья не выживали бы в дикой природе», — написала ростовчанка.

Он добавила, что в смесь добавляют клей, что является недопустимым, так как кора деревьев должна быть проницаемой. По ее словам, от побелки деревья ослабевают.

Автор публикации написала, что в некоторых городах России эту процедуру уже не проводят. Обращение поддержали несколько человек.

#Общество#Новости
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