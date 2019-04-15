За 63 млн руб отремонтируют дом культуры в Ростовской области

Posted 15 апреля 2019, 08:32
Published 15 апреля 2019, 08:32
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит провести полную реставрацию здания.
Сначала подрядчику необходимо демонтировать старые полы, подготовить потолок и стены, покрасить стены и наклеить обои, уложить новую плитку, заменить розетки, проводку, двери.
Кроме того, исполнитель отремонтирует лестницу, обеспечит доступность чердака, благоустроит прилегающую территорию.
Средства выделили из местного и областного бюджетов, завершить работы необходимо до конца сентября 2021 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]