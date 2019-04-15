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Posted 15 апреля 2019, 08:32

Published 15 апреля 2019, 08:32

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

За 63 млн руб отремонтируют дом культуры в Ростовской области

15 апреля 2019, 08:32
На капитальный ремонт дома культуры Гигантовского сельского поселения Ростовской области потратят 63 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит провести полную реставрацию здания.

Сначала подрядчику необходимо демонтировать старые полы, подготовить потолок и стены, покрасить стены и наклеить обои, уложить новую плитку, заменить розетки, проводку, двери.

Кроме того, исполнитель отремонтирует лестницу, обеспечит доступность чердака, благоустроит прилегающую территорию.

Средства выделили из местного и областного бюджетов, завершить работы необходимо до конца сентября 2021 года.

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