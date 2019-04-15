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Posted 15 апреля 2019, 09:51

Published 15 апреля 2019, 09:51

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

Жителя Батайска осудили за контрабанду наркотиков из Нидерландов

15 апреля 2019, 09:51
В Ростовской области суд приговорил к длительному сроку заключения жителя Батайска за контрабанду наркотиков, сообщает Южная транспортная прокуратура.

«В 2018 году фигурант два раза заказывал синтетические наркотики ЛСД через интернет. Ему их доставляли почтой из Нидерландов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что запрещенные вещества мужчине нужны были для личного потребления. Преступление раскрыли сотрудники таможни и полиции.

Ворошиловский районный суд Ростова приговорил мужчину к семи годам колонии. Сейчас осужденному 28 лет.

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