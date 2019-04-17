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Posted 17 апреля 2019, 13:14

Published 17 апреля 2019, 13:14

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

На благоустройство бульвара Петровского в Азове потратят 130 млн руб

17 апреля 2019, 13:14
Сюжет
Эксклюзив
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Азова в Ростовской области ищет подрядчика, который займется благоустройством бульвара Петровского, говорится в документах на сайте государственных закупок.

Данная территория является объектом археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем».

Потенциальному подрядчику предстоит благоустроить участок бульвара Петровского от улицы Мира до улицы Московской. Максимальная стоимость контракта составит 130,4 миллиона рублей.

К работам необходимо будет приступить сразу после того, как будет заключен контракт. Благоустройство завершится до 1 декабря 2019 года. При этом подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 6 мая 2019 года, победителя определят 13 мая.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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