rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2019, 06:39

Published 17 апреля 2019, 06:39

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Почти 5 млн руб налогов взыскали с ростовского бизнесмена

17 апреля 2019, 06:39
В Ростове-на-Дону суд взыскал несколько миллионов рублей с предпринимателя, который не платил налоги, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина занимался оптовой торговлей отходами и ломом. В ходе проведенной проверки выяснилось, что в 2015 году на его счет перевели деньги в качестве оплаты за вторсырье.

«Всего бизнесмен получил 49,4 миллиона рублей от нескольких компаний. Полученные доходы он не включил в декларации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что долг налоговой превысил 4,9 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с мужчины эту сумму.

Уголовное дело в отношении предпринимателя прекратили из-за истечения срока давности.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика