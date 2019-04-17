Почти 5 млн руб налогов взыскали с ростовского бизнесмена

Posted 17 апреля 2019, 06:39
Published 17 апреля 2019, 06:39
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Мужчина занимался оптовой торговлей отходами и ломом. В ходе проведенной проверки выяснилось, что в 2015 году на его счет перевели деньги в качестве оплаты за вторсырье.
«Всего бизнесмен получил 49,4 миллиона рублей от нескольких компаний. Полученные доходы он не включил в декларации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что долг налоговой превысил 4,9 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с мужчины эту сумму.
Уголовное дело в отношении предпринимателя прекратили из-за истечения срока давности.
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