В Ростове сотрудники экоконтроля продолжают фиксировать правонарушения

Одно из таких нарушений экологическому контролю удалось зафиксировать на ул. Текучева, где работник гостинично-банного комплекса погрузил весь мусор в тележку и покатил ее к контейнерным площадкам на пер. Гвардейский. Мужчина выкинул все пакеты в контейнер и направился обратно на работу. Стоит отметить, что хозяин гостинично-банного комплекса не заключил договор с регоператором.