В Ростове сотрудники экоконтроля продолжают фиксировать правонарушения

Posted 17 апреля 2019, 10:37
Published 17 апреля 2019, 10:37
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
На счету управления уже больше 150 рейдов и зафиксировано 110 правонарушений. Организации, не заключившие договор с региональным оператором, сбрасывают мусор на ближайшие контейнерные площадки, переполняют их за считанные минуты.
«Мы фиксируем все правонарушения. Информация направляется в районные администрации, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, а также в прокуратуру для принятия необходимых мер», — прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.
Одно из таких нарушений экологическому контролю удалось зафиксировать на ул. Текучева, где работник гостинично-банного комплекса погрузил весь мусор в тележку и покатил ее к контейнерным площадкам на пер. Гвардейский. Мужчина выкинул все пакеты в контейнер и направился обратно на работу. Стоит отметить, что хозяин гостинично-банного комплекса не заключил договор с регоператором.
Сотрудники экологического контроля призывают юрлиц не нарушать закон и не вызывать перенакопление на площадках. Важно помнить, что чистота города зависит от каждого из нас.