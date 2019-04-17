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Posted 17 апреля 2019, 10:37

Published 17 апреля 2019, 10:37

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

В Ростове сотрудники экоконтроля продолжают фиксировать правонарушения

17 апреля 2019, 10:37
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Мусорная реформа на Дону
Сотрудники управления экологического контроля ГК «Чистый город» продолжают борьбу с незаконным сбросом отходов.

На счету управления уже больше 150 рейдов и зафиксировано 110 правонарушений. Организации, не заключившие договор с региональным оператором, сбрасывают мусор на ближайшие контейнерные площадки, переполняют их за считанные минуты.

«Мы фиксируем все правонарушения. Информация направляется в районные администрации, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, а также в прокуратуру для принятия необходимых мер», — прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.

Одно из таких нарушений экологическому контролю удалось зафиксировать на ул. Текучева, где работник гостинично-банного комплекса погрузил весь мусор в тележку и покатил ее к контейнерным площадкам на пер. Гвардейский. Мужчина выкинул все пакеты в контейнер и направился обратно на работу. Стоит отметить, что хозяин гостинично-банного комплекса не заключил договор с регоператором.

Сотрудники экологического контроля призывают юрлиц не нарушать закон и не вызывать перенакопление на площадках. Важно помнить, что чистота города зависит от каждого из нас.

#Общество#Мусорная реформа на Дону#Новости
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