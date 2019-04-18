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Posted 18 апреля 2019, 08:51

Published 18 апреля 2019, 08:51

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Сотрудника вагона-ресторана осудили в Ростовской области за кражу

18 апреля 2019, 08:51
В Ростовской области сотрудника вагона-ресторана пассажирского поезда Пермь — Адлер осудили за кражу, сообщила Южная транспортная прокуратура.

Обвиняемый украл забытый клиентом вагона-ресторана смартфон, причинив последнему ущерб более 10 тысяч рублей.

Решением Песчанокопского районного суда Ростовской области жителя Перми приговорили к одному году и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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