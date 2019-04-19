Более 800 тыс рублей отдала жительница Анапы за снятие «порчи»

Мошенница подошла к потерпевшей на улице, сообщила о смертельной опасности, угрожающей ее сыну, и о необходимости проведения магического обряда.
Женщины направились домой к потерпевшей, где мошенница попросила деньги и драгоценности, якобы необходимые для магического сеанса. Положив ценности в платок, она провела над ними какие-то манипуляции, отдала хозяйке и предупредила, что несколько дней сверток открывать нельзя.
Вечером хозяйка драгоценностей все же решила проверить содержимое платка и обнаружила в нем порезанную бумагу.
Мошенницу задержали на одной из улиц Анапы, ею оказалась 40-летняя уроженка Волгоградской области. При ней нашли оставшиеся 700 тысяч рублей и драгоценности, которые вернули владелице.
Подозреваемую заключили под стражу, ей грозит до шести лет лишения свободы.