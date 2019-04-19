Более 800 тыс рублей отдала жительница Анапы за снятие «порчи»

Женщины направились домой к потерпевшей, где мошенница попросила деньги и драгоценности, якобы необходимые для магического сеанса. Положив ценности в платок, она провела над ними какие-то манипуляции, отдала хозяйке и предупредила, что несколько дней сверток открывать нельзя.