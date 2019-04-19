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Более 800 тыс рублей отдала жительница Анапы за снятие «порчи»

19 апреля 2019, 12:47
Фото: maxpixel.net
Жительница Анапы отдала 750 тысяч рублей и ювелирные изделия стоимостью 60 тысяч рублей мошеннице, пообещавшей снять «смертельную порчу» с ее сына, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мошенница подошла к потерпевшей на улице, сообщила о смертельной опасности, угрожающей ее сыну, и о необходимости проведения магического обряда.

Женщины направились домой к потерпевшей, где мошенница попросила деньги и драгоценности, якобы необходимые для магического сеанса. Положив ценности в платок, она провела над ними какие-то манипуляции, отдала хозяйке и предупредила, что несколько дней сверток открывать нельзя.

Вечером хозяйка драгоценностей все же решила проверить содержимое платка и обнаружила в нем порезанную бумагу.

Мошенницу задержали на одной из улиц Анапы, ею оказалась 40-летняя уроженка Волгоградской области. При ней нашли оставшиеся 700 тысяч рублей и драгоценности, которые вернули владелице.

Подозреваемую заключили под стражу, ей грозит до шести лет лишения свободы.

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