Двое мужчин в Ростове средь бела дня украли живую изгородь

Мужчины подъехали к живой изгороди из кустарников на кольце Солженицына на автомобиле Mitsubishi и начали выкапывать растения.
При этом на замечание очевидцев мужчины начали утверждать, что они не выкапывают, а, наоборот, сажают кустарники.
Горожане таким объяснениям не поверили и направили в администрацию Советского района города фотографии и мужчин, и их автомобиля.
Пользователей поступок возмутил «Что за мода воровать кусты и деревья и сажать у себя? Это каким отбитым надо быть, чтобы потом смотреть и наслаждаться на украденные тобой кусты?», - написал один из комментаторов.
Напомним, в Ростове девушка оборвала все тюльпаны с клумб ради селфи.