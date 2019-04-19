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Двое мужчин в Ростове средь бела дня украли живую изгородь

19 апреля 2019, 09:54
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону днем 18 апреля двое мужчин выкопали фрагмент живой изгороди, сообщили очевидцы в соцсети.

Мужчины подъехали к живой изгороди из кустарников на кольце Солженицына на автомобиле Mitsubishi и начали выкапывать растения.

При этом на замечание очевидцев мужчины начали утверждать, что они не выкапывают, а, наоборот, сажают кустарники.

Горожане таким объяснениям не поверили и направили в администрацию Советского района города фотографии и мужчин, и их автомобиля.

Пользователей поступок возмутил «Что за мода воровать кусты и деревья и сажать у себя? Это каким отбитым надо быть, чтобы потом смотреть и наслаждаться на украденные тобой кусты?», - написал один из комментаторов.

Напомним, в Ростове девушка оборвала все тюльпаны с клумб ради селфи.

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#Новости#Происшествия
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