ХК «Ростов» стал абсолютным победителем Кубка Федерации

Игра, которая проходила в Саранске, закончилась счетом 3:2. До этого ростовчане уже выиграли три матча финальной серии и до получения главного трофея сезона им оставался последний шаг. До начала третьего таймы «кондоры» забили две шайбы в ворота «Мордовии», но соперники попытались отыграться и сравняли счет. И буквально за мгновение до финального свитка ростовчане забили третью, победную шайбу, не допустив игры в овертайме.