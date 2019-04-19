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Увеличить срок льготного налогообложения для ТОСЭР предложили в Ростове

19 апреля 2019, 10:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области предлагают увеличить срок льготного налогообложения для территорий опережающего экономического развития, сообщил RostovGazeta председатель комитета Парламента региона по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.

В настоящее время в том же Гуково инвесторы могут пользоваться льготами при уплате налогов, если пришли в ТОСЭР в первые три года ее существования. В Гуково зона действует уже значительно дольше, а значит, у новых инвесторов нет стимула приходить именно в в эту ТОСЭР.

Депутаты Ростовской области предлагают увеличить срок льготного налогообложения до 10 лет. Кроме того, предлагается позволить становиться резидентами территорий опережающего развития индивидуальным предпринимателям и ввести на этих территориях режим свободной таможенной зоны.

Отмечается, что указанные меры повысят привлекательность Гуково, Зверево и Донецка в глазах потенциальных инвесторов..

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