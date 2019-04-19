Увеличить срок льготного налогообложения для ТОСЭР предложили в Ростове

В настоящее время в том же Гуково инвесторы могут пользоваться льготами при уплате налогов, если пришли в ТОСЭР в первые три года ее существования. В Гуково зона действует уже значительно дольше, а значит, у новых инвесторов нет стимула приходить именно в в эту ТОСЭР.
Депутаты Ростовской области предлагают увеличить срок льготного налогообложения до 10 лет. Кроме того, предлагается позволить становиться резидентами территорий опережающего развития индивидуальным предпринимателям и ввести на этих территориях режим свободной таможенной зоны.
Отмечается, что указанные меры повысят привлекательность Гуково, Зверево и Донецка в глазах потенциальных инвесторов..