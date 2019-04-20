ФК «Оренбург» с разгромным счетом обыграл «Ростов»

В начале матча команды создали опасные моменты, но реализовать их не смогли. Первым гол забил полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, но сделал это в свои ворота после углового.
На перерыв команды ушли при счете 1:0. Во втором периоде «Оренбург» удвоил преимущество, футболисты забили и третий мяч на 90-й минуте.
В результате матч завершился со счетом 3:0. Игра прошла в рамках чемпионата России.
Сейчас «Ростов» находится на шестом месте в турнирной таблице, «Оренбург» — на седьмом. До этого ростовчане обыграли «Спартак», который располагается на пятой позиции.