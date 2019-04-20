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ФК «Оренбург» с разгромным счетом обыграл «Ростов»

20 апреля 2019, 15:08
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» в субботу c крупным счетом потерпел поражение в матче против «Оренбурга», сообщается на сайте ростовского клуба.

В начале матча команды создали опасные моменты, но реализовать их не смогли. Первым гол забил полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, но сделал это в свои ворота после углового.

На перерыв команды ушли при счете 1:0. Во втором периоде «Оренбург» удвоил преимущество, футболисты забили и третий мяч на 90-й минуте.

В результате матч завершился со счетом 3:0. Игра прошла в рамках чемпионата России.

Сейчас «Ростов» находится на шестом месте в турнирной таблице, «Оренбург» — на седьмом. До этого ростовчане обыграли «Спартак», который располагается на пятой позиции.

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