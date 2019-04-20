Обвиняемый в убийстве троих военнослужащих чеченец оправдан в Ростове

В начале 2001 году обвиняемый вступил в банду, которая занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Следователи установили причастность к убийству военнослужащих Бекмурзаева. Все это время он проживал в Чеченской Республике и работал таксистом. Бекмурзаев заявил ходатайство о рассмотрении дела в отношении него присяжными.