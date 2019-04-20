Обвиняемый в убийстве троих военнослужащих чеченец оправдан в Ростове

Следователи в Чечне расследовали дело в отношении 38-летнего Расамбека Бекмурзаева, который обвинялся в незаконной передаче огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательства на жизнь военнослужащих, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов и участия в вооруженной группе.
По данным следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке города Урус-Мартан застрелил в упор из пистолета троих военных, один из которых был сотрудником ФСБ. После убийства Бекмурзаев похитил два автомата военных и скрылся.
В начале 2001 году обвиняемый вступил в банду, которая занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Следователи установили причастность к убийству военнослужащих Бекмурзаева. Все это время он проживал в Чеченской Республике и работал таксистом. Бекмурзаев заявил ходатайство о рассмотрении дела в отношении него присяжными.
«По делу в отношении Бекмурзаева коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт», — прокомментировала Катькало.