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Обвиняемый в убийстве троих военнослужащих чеченец оправдан в Ростове

20 апреля 2019, 13:10
Фото: pxhere.com
В Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесен оправдательный вердикт в отношении жителя Чечни, обвиняемого в убийстве троих военнослужащих в 2000 году, сообщил RostovGazeta секретарь суда Алена Катькало.

Следователи в Чечне расследовали дело в отношении 38-летнего Расамбека Бекмурзаева, который обвинялся в незаконной передаче огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательства на жизнь военнослужащих, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов и участия в вооруженной группе.

По данным следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке города Урус-Мартан застрелил в упор из пистолета троих военных, один из которых был сотрудником ФСБ. После убийства Бекмурзаев похитил два автомата военных и скрылся.

В начале 2001 году обвиняемый вступил в банду, которая занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Следователи установили причастность к убийству военнослужащих Бекмурзаева. Все это время он проживал в Чеченской Республике и работал таксистом. Бекмурзаев заявил ходатайство о рассмотрении дела в отношении него присяжными.

«По делу в отношении Бекмурзаева коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт», — прокомментировала Катькало.

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