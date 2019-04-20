Ремонт двух школ начался в Ростове

Ремонт начался в школе № 78 на улице Красноармейской. Он завершится в течение 12 месяцев. Кроме того, работы проходят в гимназии № 36 на Тургеневской, завершить их планируется за 9 месяцев.
«Специалисты заменят инженерные сети, выполнят отделочные работы и проведут ремонт конструкций. Также рабочие поменяют окна, утеплят кровлю и фасады, изменят систему отопления», — пояснили в мэрии.
Предусмотрены работы по благоустройству территории. В дальнейшем школы оснастят новым оборудованием.
В минувшем году в городе отремонтировали лицей № 69 и школу № 4.