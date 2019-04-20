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В Ростовской области на 35% выросло число погибших в авариях с автобусами

20 апреля 2019, 11:26
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в авариях с участием автобусов в 2018 году погибло 38 человек, следует из данных Минтранспорта региона.

В пятницу, 19 апреля, в Ростовской области прошло выездное совещание по вопросам, связанным с развитием дорожного хозяйства региона и принятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Во время заседания заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков сообщил, что количество ДТП в 2018 году сократилось на 15%, а число раненых снизилось почти на 8% ( с 598 до 551 - прим.ред.).

"В 2017 году в авариях с участием автобусов погибло 28 человек, а в 2018 году количество погибших увеличилось на 35% и составило 38 человек, но количество ДТП с участием автобусов снизилось на 5%", - сообщил Ушаков.

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