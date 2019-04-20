В Ростовской области на 35% выросло число погибших в авариях с автобусами

В пятницу, 19 апреля, в Ростовской области прошло выездное совещание по вопросам, связанным с развитием дорожного хозяйства региона и принятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Во время заседания заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков сообщил, что количество ДТП в 2018 году сократилось на 15%, а число раненых снизилось почти на 8% ( с 598 до 551 - прим.ред.).