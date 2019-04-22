Дело Лазаревой: экс-главе ФБР не позволили выступить на суде в Кувейте

Posted 22 апреля 2019, 12:57
Published 22 апреля 2019, 12:57
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
“Новые известия” пишут, что нарушающие права Лазаревой судебные заседания продолжаются уже полтора года. Вместе с тем, на последнее заседание поддержать Марию приехали российский консул и представители Московской Торгово-Промышленный палаты, а также высокопоставленные лица из США. Кроме того, должны были рассказать об итогах собственного расследования бывший руководитель ФБР и судья Луис Фри и федеральный спецагент Дэниэл Гилл. Экс-прокурор Флориды Памела Бонди и еще два юриста также прибыли в составе американской команды.
Фри и Гилл акцентировали внимание на отсутствии факта хищения почти пятисот миллионов долларов. Обозначенная сумма была заморожена в банке Дубая, а затем возвращена инвесторам, которые получили прибыль до двухсот процентов. Помимо того, ФБР располагает доказательствами причастности к преследованию Марии местной логистической фирмы, которая является непосредственным конкурентом компании Лазаревой в Кувейте. Отмечается, что ее бенефициары входят в ближний круг эмира, оказывая существенное влияние на судебную систему страны.
Кроме того, одним из ключевых факторов также является встреча главы МИДа России Сергея Лаврова со своим кувейтским коллегой. Он ходатайствовал в пользу освобождения Марии из-под ареста, получив конкретные обещания от министра Кувейта. Таким образом, этот факт также мог стать причиной самоотвода Анвара Аль Анейзи.
В настоящее время представители защиты Марии выражают опасения в том, что назначение нового судьи будет осуществлять председатель суда, который является родственником руководителя кувейтской фирмы-конкурента Лазаревой.
Непредвиденный результат судебного процесса подчеркнул также британский юрист, выступающий за невиновность Марии Лазаревой, Лорд Карлайл. Так, он в своем блоге написал, что доказательства обвинения базировались на двух моментах.
Во-первых, обвинители взяли за основу три документа для получения госсредств для местного Портового управления, якобы подписанные и представленные Лазаревой ненадлежащим образом. Во-вторых, прокуратура убеждена, что деньги управления были “грязными”, что противоречит его имиджу - международные инвесторы проекта имеют внушительную репутацию.
Однако выяснилось, что аудитор, представивший информацию о ненадлежащем выполнении работ Лазаревой, подделал документы и сейчас сам дожидается суда. Вместе с тем, правительство Кувейта доказало, что деньги Портового управления являются “чистыми” и их необходимо вернуть властям, для распределения инвесторам, что и состоялось в феврале текущего года.
Отмечается при этом, что прокуратура новые данные в суд не направила и Лазарева продолжает удерживаться в тюрьме, хотя основания для обвинения отсутствуют. В настоящее время защита предпринимательницы отрабатывает вариант с применением Акта Магнитского к кувейтским властям, виновным по итогам расследования представителей США в незаконном заключении Лазаревой под стражу.