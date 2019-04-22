Дело Лазаревой: экс-главе ФБР не позволили выступить на суде в Кувейте

“Новые известия” пишут, что нарушающие права Лазаревой судебные заседания продолжаются уже полтора года. Вместе с тем, на последнее заседание поддержать Марию приехали российский консул и представители Московской Торгово-Промышленный палаты, а также высокопоставленные лица из США. Кроме того, должны были рассказать об итогах собственного расследования бывший руководитель ФБР и судья Луис Фри и федеральный спецагент Дэниэл Гилл. Экс-прокурор Флориды Памела Бонди и еще два юриста также прибыли в составе американской команды.