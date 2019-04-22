Карантин по бруцеллезу ввели в Ростовской области из-за массовой болезни

Posted 22 апреля 2019, 10:11
Published 22 апреля 2019, 10:11
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
Кроме 17 положительно реагирующих ветеринары выявили 6 сомнительных результатов анализа. Заболевание выявили при проведении серологических исследований на бруцеллез в семи личных хозяйствах хутора.
В связи с введением карантина в населенном пункте запретили продавать молоко и молочные продукты местного производства, прогонять и провозить восприимчивых к заболеванию животных, ограничили оборот кормов и кормовых добавок.
Всего в хуторе содержат 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 33 собаки, которые восприимчивы к выявленному заболеванию. У всех животных возьмут анализы на бруцеллез.