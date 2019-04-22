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Posted 22 апреля 2019, 10:11

Published 22 апреля 2019, 10:11

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Карантин по бруцеллезу ввели в Ростовской области из-за массовой болезни

22 апреля 2019, 10:11
В хуторе Нижнеантоновский Ростовской области из-за 17 заболевших голов крупного рогатого скота ввели карантин по бруцеллезу, сообщила региональная СББЖ.

Кроме 17 положительно реагирующих ветеринары выявили 6 сомнительных результатов анализа. Заболевание выявили при проведении серологических исследований на бруцеллез в семи личных хозяйствах хутора.

В связи с введением карантина в населенном пункте запретили продавать молоко и молочные продукты местного производства, прогонять и провозить восприимчивых к заболеванию животных, ограничили оборот кормов и кормовых добавок.

Всего в хуторе содержат 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 33 собаки, которые восприимчивы к выявленному заболеванию. У всех животных возьмут анализы на бруцеллез.

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