Москвич погиб в Ялте, пытаясь спасти упавшего в море товарища

Группа приезжих в ночь на понедельник отдыхала на пирсе в поселке Гаспра, когда один из молодых людей подскользнулся, упал в море и начал тонуть. Ему на помощь прыгнул товарищ, но и сам начал тонуть.
Одного из тонувших вытащил из воды охранник пляжа, второго самостоятельно найти не удалось. Поисками пропавшего занялись вызванные спасатели, спустя пол часа его тело нашли.
Отмечается, что большинство несчастных случаев со смертельным исходом на воде происходит в состоянии алкогольного опьянения. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать осторожность.