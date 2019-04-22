Новая техника «Экотранс» предотвратит появление несанкционированных свалок

Ведь конструктивные особенности мусоровозов не предназначены для сбора и вывоза порубочного материала. С этой задачей могут справиться лишь трактор или самосвал. А даже небольшой участок с обрезанным сухостоем в короткие сроки приводит к образованию несанкционированных свалочных очагов. Для эффективной работы с таким сложным мусором региональный оператор ООО «Экотранс» стал использовать дробильные установки.