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Новая техника «Экотранс» предотвратит появление несанкционированных свалок

22 апреля 2019, 09:59
Фото: ООО «Экотранс»
Весна – это сезон обрезки деревьев, поэтому у региональных операторов по обращению с отходами наступают нелегкие времена.

Ведь конструктивные особенности мусоровозов не предназначены для сбора и вывоза порубочного материала. С этой задачей могут справиться лишь трактор или самосвал. А даже небольшой участок с обрезанным сухостоем в короткие сроки приводит к образованию несанкционированных свалочных очагов. Для эффективной работы с таким сложным мусором региональный оператор ООО «Экотранс» стал использовать дробильные установки.

«Первую дробильную установку мы взяли в аренду. Хотелось самостоятельно, на практике, оценить ее эффективность», - сообщает руководитель ООО «Экотранс» Валерий Завгородний.

Работа дробильной техники понравилась региональному оператору. Новая установка не только оперативно предотвращала появление свалочных очагов, но и снижала логистические издержки. Потому что порубочный материал перерабатывался в стружку. Она легко прессовалась, благодаря чему 30 кубических метров сухих веток превращались в 8 куб м опилок.

Фото: ООО «Экотранс»

Стоимость дробильной установки составляет 1,2 млн. рублей. Сегодня ООО «Экотранс» приобрел две такие машины. Уже на следующей неделе они начнут работать в центре Таганрога, а потом продолжат деятельность в районах зоны действия Неклиновского МЭОКа.

«Первый квартал работы показал, что объемы порубочного материала оказались значительно выше предполагаемых. Соответственно, наличие в техпарке таких дробильных установок станет важным шагом на большом пути в наше чистое будущее», - резюмирует Валерий Завгородний.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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