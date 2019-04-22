Почти вдвое сократилось производство мяса в Ростовской области

Молока было произведено 176,9 тысячи тонн, что на 0,6% больше, чем в первом квартале 2018 года. Также заметно снизилось производство яиц. В январе-марте в Ростовской области было получено 432,7 миллиона яиц. По сравнению с данными за первые три месяца 2018 года этот показатель снизился на 13%.