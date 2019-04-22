rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2019, 13:14

Published 22 апреля 2019, 13:14

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Почти вдвое сократилось производство мяса в Ростовской области

22 апреля 2019, 13:14
В Ростовской области в первом квартале 2019 года было произведено 60,9 тысячи тонн скота и птицы на убой, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство мяса в живом весе сократилось в регионе на 46,1%.

Молока было произведено 176,9 тысячи тонн, что на 0,6% больше, чем в первом квартале 2018 года. Также заметно снизилось производство яиц. В январе-марте в Ростовской области было получено 432,7 миллиона яиц. По сравнению с данными за первые три месяца 2018 года этот показатель снизился на 13%.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика