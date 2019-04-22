С компании, поставлявшей песок для «Ростов-Арены», могут взыскать 30 млн

Известно, что сумма требований ДИЗО составила почти 30,5 миллиона рублей. Из судебных документов следует, что требования истца связаны с задолженностью компании по арендной плате за пользование земельным участком.
Ранее RostovGazeta сообщала, что этот участок земли использовался для добычи песка для строительства стадиона «Ростов-Арена». Компания «Донтрансгидромеханизация» являлась поставщиком песка для объекта.
Известно, что АО «Донтрансгидромеханизация» зарегистрировано в Ростовской области. Основным видом деятельности предприятия является производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ. По информации СПАРК, в 2017 году выручка компании достигла 492,4 миллиона рублей, прибыль составила 17 миллионов рублей.