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С компании, поставлявшей песок для «Ростов-Арены», могут взыскать 30 млн

22 апреля 2019, 18:56
Фото: pixabay.com
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону подал иск в Арбитражный суд Ростовской области к компании «Донтрансгидромеханизация», следует из информации на сайте «Электронное правосудие».

Известно, что сумма требований ДИЗО составила почти 30,5 миллиона рублей. Из судебных документов следует, что требования истца связаны с задолженностью компании по арендной плате за пользование земельным участком.

Ранее RostovGazeta сообщала, что этот участок земли использовался для добычи песка для строительства стадиона «Ростов-Арена». Компания «Донтрансгидромеханизация» являлась поставщиком песка для объекта.

Известно, что АО «Донтрансгидромеханизация» зарегистрировано в Ростовской области. Основным видом деятельности предприятия является производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ. По информации СПАРК, в 2017 году выручка компании достигла 492,4 миллиона рублей, прибыль составила 17 миллионов рублей.

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