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Posted 23 апреля 2019, 08:55

Published 23 апреля 2019, 08:55

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Автобус и маршрутка столкнулись на кольце Шолохова в Ростове

23 апреля 2019, 08:55
Пассажирский автобус столкнулся с маршруткой в районе автовокзала на кольце Шолохова в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсети.

Автобус врезался в маршрутное такси сзади, по предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Как написали пользователи. маршрутка совершала рейсы на направлении Белая Калитва — Ростов.

Напомним, шесть человек погибли в результате массовой аварии с участием маршрутки и КамАЗа на трассе М-4 в Рос

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