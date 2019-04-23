Кандидатов на пост мэра Ростова назвали эксперты

Posted 23 апреля 2019, 12:31
Published 23 апреля 2019, 12:31
Modified 1 октября, 13:20
Updated 1 октября, 13:20
Во вторник, 23 апреля, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подал в отставку по собственному желанию. Депутаты Гордумы приняли его отставку.
Координатор «Лиги избирателей — Ростов» Дмитрий Абросимов считает, что на это решение повлиял комплекс проблем, которые в последнее время преследовали экс-главу.
«Он уходил через отпуск, и фактически не выйдя из него, написал заявление по собственному желанию. Причины могут быть разные, как и информационное давление, незаконченная транспортная реформа, так и те разбирательства, которые идут по нему, в том числе уголовные. Если бы оставалось что-нибудь одно, то это еще можно было решить», — говорит эксперт.
По его словам, когда люди такого уровня принимают такие срочные решения об уходе, то вариантов несколько: или реальная проблема со здоровьем, или он знает, куда переходит.
Депутат Заксобрания региона, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов считает, что экс-глава города мог уйти по причине того, что он вырос с этой должности, и ему нужно занимать место повыше.
«Это кадровые решения губернатора, скорее всего. Для меня единственная загадка: почему накануне отчета? Смена власти всегда создает какие-нибудь проблемы, но если приходит нормальный человек, который понимает, что надо делать, то это проблемы не такие большие. Однако если человек придет учиться управлять городом Ростов, то это, конечно, создаст трудности», — говорит Косинов.
Кто займет место?
Дмитрий Абросимов уверен, что из администрации города никто не сможет претендовать на место главы города Ростова.
«Переброска из других городов области тоже маловероятна, так как практически все главы муниципалитетов новые на своих местах. Рассуждения идут о переходе кого-то из правительства на пост главы. Так, называют Виктора Гончарова. Но непонятно, захочет ли он брать на себя такую ответственность?» — говорит политолог.
Виталий Кушнарев руководил Ростовом с ноября 2016 года, контракт с ним был заключен на четыре года. До этого он два года был министром транспорта Ростовской области.
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