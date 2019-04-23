Кандидатов на пост мэра Ростова назвали эксперты

«Он уходил через отпуск, и фактически не выйдя из него, написал заявление по собственному желанию. Причины могут быть разные, как и информационное давление, незаконченная транспортная реформа, так и те разбирательства, которые идут по нему, в том числе уголовные. Если бы оставалось что-нибудь одно, то это еще можно было решить», — говорит эксперт.