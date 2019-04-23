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Posted 22 апреля 2019, 21:10

Published 22 апреля 2019, 21:10

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Новочеркасская синхронистка получила золото в группе мировой серии FINАС

22 апреля 2019, 21:10
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро из Новочеркасска Влада Чигирева завоевала золотую медаль в соревнованиях мировой серии FINA по синхронному плаванию, говорится в сообщении регионального правительства.

Соревнования мировой серии FINA по синхронному плаванию проходили с 19 по 21 апреля в Казани. Во второй соревновательный день заслуженный мастер спорта России, спортсменка ростовского Центра олимпийской подготовки № 1 Влада Чигирева выступала в составе сборной команды. Россиянки завоевали золото в произвольной, набрав 97,9 балла.

Серебро взяли синхронистки из Испании с результатом 87,9000 баллов. Бронзовым призером стала белорусская команда с результатом 82,6333 балла.

По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, донские спортсмены нередко становятся победителями на престижных соревнованиях.

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