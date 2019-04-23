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Открытие сезона в парках Краснодара пройдет 1 мая

23 апреля 2019, 09:30
Фото: tourism.krd.ru
На 1 мая запланировали в Краснодаре официальное открытие весенне-летнего сезона в парках, сообщила горадминистрация.

По традиции, в день открытия сезона во всех парках Краснодара пройдут праздничные мероприятия.

К маю на территориях городских парков высадят порядка 42 тысяч цветов и проведут проверку технического состояния аттракционов.

В основных парках, а именно в «Чистяковской роще», «Рождественском», «Солнечном острове», 30-летия Победы и «Городском саду» уже высадили 12 тысяч цветов и обрезали свыше 450 деревьев.

Отмечается, что программу мероприятий в парках города на 1 мая еще не утвердили, в ближайшее время ее опубликуют на сайте администрации.

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