Открытие сезона в парках Краснодара пройдет 1 мая

По традиции, в день открытия сезона во всех парках Краснодара пройдут праздничные мероприятия.
К маю на территориях городских парков высадят порядка 42 тысяч цветов и проведут проверку технического состояния аттракционов.
В основных парках, а именно в «Чистяковской роще», «Рождественском», «Солнечном острове», 30-летия Победы и «Городском саду» уже высадили 12 тысяч цветов и обрезали свыше 450 деревьев.
Отмечается, что программу мероприятий в парках города на 1 мая еще не утвердили, в ближайшее время ее опубликуют на сайте администрации.