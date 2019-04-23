Тестом для Зеленского назвал Пушков совет наладить отношения Киева с Крымом

Как написал Пушков, бывший лидер Украины Леонид Кравчук, советуя снять блокаду с Крыма, исходит из того, что санкции отдаляют Киев от полуострова, и их отмена станет шагом к улучшению ситуации. При этом российский политик отметил, что Украине не стоит надеяться на «ползучее возвращение» Крыма, а сама идея о снятии блокады разумна.