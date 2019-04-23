Тестом для Зеленского назвал Пушков совет наладить отношения Киева с Крымом

Как написал Пушков, бывший лидер Украины Леонид Кравчук, советуя снять блокаду с Крыма, исходит из того, что санкции отдаляют Киев от полуострова, и их отмена станет шагом к улучшению ситуации. При этом российский политик отметил, что Украине не стоит надеяться на «ползучее возвращение» Крыма, а сама идея о снятии блокады разумна.
Как отметил Пушков, это совет станет тестом для избранного в президенты Украины Владимира Зеленского.
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Киеву снять с Крыма санкции по электричеству и воде.
Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в результате второго этапа выборов 21 апреля, набрав 73,2% голосов.