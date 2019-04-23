rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области введут льготы на транспортный налог многодетным семьям

23 апреля 2019, 06:20
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в течение года будут рассматривать вопрос о введении льгот на транспорт для многодетных семей, сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Харченко.

«Сейчас рассматривается вопрос о введении льгот на транспорт для многодетных семей. Эта тема важная, и в послании президента об этом говорится. В течение года мы будем заниматься этой работой, чтобы такой проект разработать. Но здесь есть определенные проблемы, так как, если льготу вводишь, то получаешь выпадающие доходы, и это необходимо чем-то заменить», — сообщил Харченко.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы эта льгота была заполнена какими-то другими финансовыми источниками. «Льгота будет, но я уверяю вас, что во вред кому-то мы решение не примем», — подчеркнул Харченко.

#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28