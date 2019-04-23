В Ростовской области введут льготы на транспортный налог многодетным семьям

«Сейчас рассматривается вопрос о введении льгот на транспорт для многодетных семей. Эта тема важная, и в послании президента об этом говорится. В течение года мы будем заниматься этой работой, чтобы такой проект разработать. Но здесь есть определенные проблемы, так как, если льготу вводишь, то получаешь выпадающие доходы, и это необходимо чем-то заменить», — сообщил Харченко.