В Ростовской области введут льготы на транспортный налог многодетным семьям

«Сейчас рассматривается вопрос о введении льгот на транспорт для многодетных семей. Эта тема важная, и в послании президента об этом говорится. В течение года мы будем заниматься этой работой, чтобы такой проект разработать. Но здесь есть определенные проблемы, так как, если льготу вводишь, то получаешь выпадающие доходы, и это необходимо чем-то заменить», — сообщил Харченко.
По его словам, необходимо сделать так, чтобы эта льгота была заполнена какими-то другими финансовыми источниками. «Льгота будет, но я уверяю вас, что во вред кому-то мы решение не примем», — подчеркнул Харченко.