Жители Ростовской области стали чаще покупать машины в кредит

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных кредитов на покупку авто увеличилось на 7,8%.
Общий объем регионального авторынка составил 8,2 тысячи единиц. По этому показателю регион оказался на 10 месте российского рейтинга. Доля приобретенных в кредит автомобилей достигла 61,9% в за первые три месяца года.
Всего в России за это время было куплено в кредит 191,3 тысячи автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7%. По оценкам аналитиков, количество выданных в январе–марте 2019 года автокредитов фактически достигло показателей «докризисного» 2014 года.
Традиционно наибольшая доля российского рынка принадлежит Москве, где было реализовано 45,3 тысячи авто, из которых 34,5% были проданы в кредит.
Второе место заняла Московская область с показателем 29,9 тысячи единиц, третье — Санкт-Петербург, объем авторынка которого составил 21,6 тысячи машин.