Жители Ростовской области стали чаще покупать машины в кредит

Всего в России за это время было куплено в кредит 191,3 тысячи автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7%. По оценкам аналитиков, количество выданных в январе–марте 2019 года автокредитов фактически достигло показателей «докризисного» 2014 года.