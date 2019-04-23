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Жители Ростовской области стали чаще покупать машины в кредит

23 апреля 2019, 20:40
Фото: pixabay.com
Жители Ростовской области получили в первом квартале 2019 года 5,1 тысячи автокредитов, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании «Автостат».

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных кредитов на покупку авто увеличилось на 7,8%.

Общий объем регионального авторынка составил 8,2 тысячи единиц. По этому показателю регион оказался на 10 месте российского рейтинга. Доля приобретенных в кредит автомобилей достигла 61,9% в за первые три месяца года.

Всего в России за это время было куплено в кредит 191,3 тысячи автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7%. По оценкам аналитиков, количество выданных в январе–марте 2019 года автокредитов фактически достигло показателей «докризисного» 2014 года.

Традиционно наибольшая доля российского рынка принадлежит Москве, где было реализовано 45,3 тысячи авто, из которых 34,5% были проданы в кредит.

Второе место заняла Московская область с показателем 29,9 тысячи единиц, третье — Санкт-Петербург, объем авторынка которого составил 21,6 тысячи машин.

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#Новости#Экономика
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