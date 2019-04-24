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Posted 24 апреля 2019, 13:23

Published 24 апреля 2019, 13:23

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Ростовчан будут наказывать за слив грязной воды на тротуары и дорогу

24 апреля 2019, 13:23
За слив грязной воды на тротуары и дороги жителям Ростова-на-Дону грозит административная ответственность, сообщила горадминистрация.

Положение прописано в новых правилах благоустройства Ростова, принятых на очередном заседании Гордумы. Кроме того, правилами запрещается сливать хозяйственно-бытовые сточные воды и канализацию в ливневки и дренажные канавы.

Также Горудма приняла поправки в правила, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами.

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