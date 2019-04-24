Стоимость квадратных метров жилья продолжит расти

Так, сейчас в ЖК «Поколение» квартиры продаются по цене начиная от 6,4 миллиона рублей. Всего жилой комплекс будет состоять из четырех монолитных многосекционных зданий в Отрадном. Высота домов составит от 16 до 20 этажей. Данный район отличается развитой инфраструктурой. Новые владельцы квартир в ЖК «Поколение» смогут пользоваться подземной парковкой. Жилой комплекс оборудован системой видеонаблюдения. Три корпуса ЖК уже построены и сданы. Сейчас строители возводят четвертый корпус. Квартиры в «Поколении» продаются уже с ремонтом. Некоторые из них обставлены мебелью и реализуются «под ключ».