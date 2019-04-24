Стоимость квадратных метров жилья продолжит расти

Как пишут «Новые известия», нововведения приняли с целью защитить клиентов застройщиков от мошеннических действий последних. Одновременно с этим появился вопрос: на какие средства возводить новые высотки? В скором времени строительные компании будут вынуждены обращаться в банки за кредитами. По-другому никак не получится. Рост издержек застройщиков отразится на стоимости квартир. Цены на последние сразу поползут вверх.
Эксперты прогнозируют, что уже в этом году стоимость одного квадратного метра жилья в РФ возрастет минимум на 10%. Пока у граждан еще остается возможность приобрести жилье в новостройке в Москве по невысокой цене и низкой ипотечной ставке.
Так, сейчас в ЖК «Поколение» квартиры продаются по цене начиная от 6,4 миллиона рублей. Всего жилой комплекс будет состоять из четырех монолитных многосекционных зданий в Отрадном. Высота домов составит от 16 до 20 этажей. Данный район отличается развитой инфраструктурой. Новые владельцы квартир в ЖК «Поколение» смогут пользоваться подземной парковкой. Жилой комплекс оборудован системой видеонаблюдения. Три корпуса ЖК уже построены и сданы. Сейчас строители возводят четвертый корпус. Квартиры в «Поколении» продаются уже с ремонтом. Некоторые из них обставлены мебелью и реализуются «под ключ».
Строит ЖК «Поколение» ГК ФСК (ранее ФСК «Лидер»). Представители компании рассказали о высоком спросе на жилье, продаваемом по старым ценам.
По словам коммерческого директора ГК ФСК Ольги Тумайкиной, российские аналитики предрекают повышение цен за квадратный метр жилья. Неблагоприятный прогноз связан с переходом строительных компаний на новую модель финансирования. В итоге стоимость квартир возрастет на 10%. Граждане все понимают и стараются выкупить жилье до июля 2019 года.