Свыше 20 млн неустойки взыскали с руководства шахты «Обуховская»

Однако позже сумма требований снизилась до 21 миллиона рублей. Согласно документам, истец передал ответчику вагоны для перевозок грузов. Однако «Шахтоуправление «Обуховская» использовала вагоны сверх установленного времени. Тогда последовало обращение в суд, чтобы взыскать неустойку.