Свыше 20 млн неустойки взыскали с руководства шахты «Обуховская»

С иском в суд обратилась организация «РТК-Логистик», которая хотела получить 38,5 миллиона рублей. Это неустойка за сверхнормативное использование вагонов.
Однако позже сумма требований снизилась до 21 миллиона рублей. Согласно документам, истец передал ответчику вагоны для перевозок грузов. Однако «Шахтоуправление «Обуховская» использовала вагоны сверх установленного времени. Тогда последовало обращение в суд, чтобы взыскать неустойку.
Суд удовлетворил все требования. Также он взыскал с ответчика госпошлину в размере 200 тысяч рублей.
Согласно открытым данным, «РТХ-Логистик» занимается перевозками. «Шахтоуправление «Обуховская» занимается добычей антрацита подземным способом.