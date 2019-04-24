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Posted 24 апреля 2019, 14:52

Published 24 апреля 2019, 14:52

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

В массовом ДТП в Ростовской области погиб водитель, двое ранены

24 апреля 2019, 14:52
На автодороге «Егорлыкская-Сальск» в Ростовской области в тройном ДТП скончался мужчина, два человека пострадали, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Hyundai H-100 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Freightliner и «ВАЗ-2107».

«В результате аварии 35-летний водитель „ВАЗа“ скончался на месте. Его 30-летний пассажир, а также водитель Hyundai доставлены в больницу с травмами», — рассказали в ведомстве.

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