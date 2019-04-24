В Ростовской области поджигателей травы оштрафовали на 5 млн рублей

В Ростовской области с начала текущего года нарушители пожарной безопасности заплатили более пяти миллионов рублей штрафов, сообщили в правительстве региона.

За это время составили свыше 1,3 тысячи протоколов об административных правонарушениях. В том числе 732 на должностных лиц. Вместе с этим представители экстренных служб проводят профилактическую работу. За это время удалось проинструктировать 55 тысяч человек. Кроме того, проводится работы по профилактике возгораний сухой травы и камыша. Для этого организовали более 880 рейдов. «Во время жары очень часто происходят возгорания сухой травы, камыша, стерни. Нельзя разводить костры на природе и поджигать растительность» — пояснили в правительстве. Материалы по теме Не создававших рабочие места фермеров наказали под Ростовом Под Ростовом наказали пассажира поезда за курение в вагоне