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В Ростовской области поджигателей травы оштрафовали на 5 млн рублей

24 апреля 2019, 10:34
Фото: pixino.com
В Ростовской области с начала текущего года нарушители пожарной безопасности заплатили более пяти миллионов рублей штрафов, сообщили в правительстве региона.

За это время составили свыше 1,3 тысячи протоколов об административных правонарушениях. В том числе 732 на должностных лиц.

Вместе с этим представители экстренных служб проводят профилактическую работу. За это время удалось проинструктировать 55 тысяч человек.

Кроме того, проводится работы по профилактике возгораний сухой травы и камыша. Для этого организовали более 880 рейдов.

«Во время жары очень часто происходят возгорания сухой травы, камыша, стерни. Нельзя разводить костры на природе и поджигать растительность» — пояснили в правительстве.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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