Эксперты спрогнозировали рост ипотечных ставок в Ростовской области

«Однако, исходя из текущего состояния мировой и российской финансовой системы, совершенно точно можно сказать, что 2019 год не будет спокойным, и ближайший всплеск нестабильности в виде падения курса рубля и цен на нефть может начаться уже мае. Если это произойдет, Банку России придется сменить мягкую риторику на более жесткую и отказаться от обещаний снизить процентную ставку в 2019 году. С задержкой в 1-2 месяца примерно к середине лета, началу осени, это вновь приведет к росту ипотечных ставок и дополнительному снижению спроса во второй половине года», - считает эксперт.