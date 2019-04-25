Эксперты спрогнозировали рост ипотечных ставок в Ростовской области

По данным ОКБ, в Ростовской области количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в марте-апреле 2019 г., показало отрицательную динамику, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы выданных кредитов снизились на 9% ( с 3,363 миллиардов рублей до 3,046 миллиардов рублей).
По словам генерального директора Юником24 Юрия Кудрякова, в каждом регионе ситуация с кредитованием имеет свои особенности и специфику и может немного отличаться друг от друга.
«Однако на сегодня всех объединила одна общероссийская тенденция - ставки по кредитам перестали падать, в том числе и по ипотеке. Одновременно с этим Банк России повысил требования к банкам по кредитам с минимальным первоначальным платежом. Как показывает практика, львиная доля клиентов оформляли жильё с минимальным платежом», - говорит Кудряков.
Таким образом, подчеркивает эксперт, в текущих реалиях им вынуждены отказывать чаще. «Все это прямо пропорционально сказалось на объеме выдач», - уточняет Кудряков.
По мнению ведущего аналитика ООО “Бизнес Инсайдер” Анара Исмаилова, одной из причин является рост стоимости недвижимости в Ростовской области.
«Например, с начала года в Ростове-на-Дону средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире выросла с 60 844 рублей до 64 267 рублей, что составило порядка 6%. Однокомнатные квартиры самые ликвидные. Рост стоимости недвижимости, в свою очередь, мог быть вызван с подготовкой перехода застройщиков на новую модель финансирования, когда застройщики будут использовать кредитные деньги, а средства дольщиков останутся на хранении в банке до реализации проекта», - сообщает эксперт.
Что дальше?
Главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков уверен, что вопреки заявлениям российских властей, текущие тенденции говорят о том, что финансовые условия в России в 2019 году продолжат ужесточаться. А это значит, что рынок ипотеки будет постепенно сжиматься, на десять, может на двадцать процентов к уровню 2018 года.
«Однако, исходя из текущего состояния мировой и российской финансовой системы, совершенно точно можно сказать, что 2019 год не будет спокойным, и ближайший всплеск нестабильности в виде падения курса рубля и цен на нефть может начаться уже мае. Если это произойдет, Банку России придется сменить мягкую риторику на более жесткую и отказаться от обещаний снизить процентную ставку в 2019 году. С задержкой в 1-2 месяца примерно к середине лета, началу осени, это вновь приведет к росту ипотечных ставок и дополнительному снижению спроса во второй половине года», - считает эксперт.
Анар Исмаилов уверен, что на горизонте года есть вероятность, что ипотека станет немного дешевле, если ЦБ РФ перейдет к смягчению кредитно-денежной политики.
«Но при этом регулятор продолжит ужесточать требования к заемщикам, плюс цены на недвижимость, скорее всего, продолжат расти из-за изменений финансирования. В этой связи стоит порекомендовать взять ипотеку сейчас, но в случае, если она действительно необходима. Цены на квартиры вряд ли упадут, при этом в случае, если сильно упадут ставки, то в перспективе всегда можно рефинансировать ипотечный кредит под меньший процент в будущем», - подчеркивает эксперт.