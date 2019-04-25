Несколько улиц Ростова на сутки останутся без воды

Воды не будет на улицах Нансена, Ленина, Михаила Нагибина, Текучева, Локомотивная, проспектах Шолохова, Буденновский и в переулке Соборный. Также ограничения введут на улицах Погодина, Герасименко, Ларина и в переулке Ашхабадский.