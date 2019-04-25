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Несколько улиц Ростова на сутки останутся без воды

25 апреля 2019, 04:59
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону из-за технических работ в части города на сутки отключат водоснабжение, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 22.00 четверга до 22.00 пятницы. В это время пройдут работы по подключению нового участка трубопровода.

Воды не будет на улицах Нансена, Ленина, Михаила Нагибина, Текучева, Локомотивная, проспектах Шолохова, Буденновский и в переулке Соборный. Также ограничения введут на улицах Погодина, Герасименко, Ларина и в переулке Ашхабадский.

Без воды останутся садоводческие товарищества «Авангард», «Донподход», улицы Просвещения, Образцовая, Пионерская, Плановая. Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в переулках Куйбышева, Тебердинский и на улице Менжинского.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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