Несколько улиц Ростова на сутки останутся без воды

Ограничения будут действовать с 22.00 четверга до 22.00 пятницы. В это время пройдут работы по подключению нового участка трубопровода.
Воды не будет на улицах Нансена, Ленина, Михаила Нагибина, Текучева, Локомотивная, проспектах Шолохова, Буденновский и в переулке Соборный. Также ограничения введут на улицах Погодина, Герасименко, Ларина и в переулке Ашхабадский.
Без воды останутся садоводческие товарищества «Авангард», «Донподход», улицы Просвещения, Образцовая, Пионерская, Плановая. Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в переулках Куйбышева, Тебердинский и на улице Менжинского.