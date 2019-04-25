Около 500 млн рублей выделят на ремонт коллектора в Таганроге

«На сегодняшний день 3,4 километра коллектора требуют первоочередного ремонта в порядке восстановления. На 2019 год – 1,8 километра, это потребует 208 миллионов рублей. В 2020 году запланирован ремонт участка протяженностью 1,6 километра, там более сложный, поэтому будет выделено 291 миллионов рублей. Жители Таганрога не должны беспокоиться, мы доделаем обязательно этот вопрос», - сообщил губернатор.