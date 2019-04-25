Около 500 млн рублей выделят на ремонт коллектора в Таганроге

В четверг, 25 апреля, губернатор региона выступил с отчетом о результатах работы правительства за 2018 год на заседании Законодательного Собрания Ростовской области. Один из вопросов, который задали Василию Голубеву, касался ремонта многострадального коллектора в Таганроге.
«На сегодняшний день 3,4 километра коллектора требуют первоочередного ремонта в порядке восстановления. На 2019 год – 1,8 километра, это потребует 208 миллионов рублей. В 2020 году запланирован ремонт участка протяженностью 1,6 километра, там более сложный, поэтому будет выделено 291 миллионов рублей. Жители Таганрога не должны беспокоиться, мы доделаем обязательно этот вопрос», - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что к 1 июля текущего года должна быть создана точная дорожная карта по ремонту коллектора в Таганроге.
Напомним, что в Таганроге Ростовской области 19 апреля произошло обрушение участка самотечного коллектора. Ранее в городе уже происходили аварии на коллекторах, тогда вводили режим ЧС.