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Ростовские водители поблагодарили горожанина за «маячок» в глубокой яме

25 апреля 2019, 11:22
Фото: instagram.com/rostov_roads
Подсветившего яму в самом начале улицы Белорусской горожанина поблагодарили жители Ростова-на-Дону, сообщается в тематическом паблике.

Неизвестный установил в большую выбоину пластиковую бутылку с мигающей лампочкой внутри, обозначив таким образом опасное место.

Как сказал автор видео, «вот это настоящий человеческий поступок».

Пользователи поступок оценили и не упустили случая пошутить. «Спасибо этому человеку по ходу у нас весь Ростов должен сиять от таких огоньков все дороги в хламе», «если бы так все делали, то уличное освещение и не понадобилось бы» и «в городе из-за таких фонариков стало бы ярче, чем на Новый год», — писали ростовчане.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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