Ростовские водители поблагодарили горожанина за «маячок» в глубокой яме

Пользователи поступок оценили и не упустили случая пошутить. «Спасибо этому человеку по ходу у нас весь Ростов должен сиять от таких огоньков все дороги в хламе», «если бы так все делали, то уличное освещение и не понадобилось бы» и «в городе из-за таких фонариков стало бы ярче, чем на Новый год», — писали ростовчане.