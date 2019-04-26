Арест бывшего главы Россельхозбанка Игоря Пятигорца обжалуют в Ростове

Пятигорца задержали 19 апреля в одном из кафе в Ростове. При себе у него нашли 1,5 миллиона рублей, сообщают источники. Полиция возбудила дело в отношении задержанного по статье «Мошенничество». С 2016 года силовики расследуют дело о хищении из банка посредством выдачи кредитов фиктивным предприятиям.
Пятеро сотрудников банка выдали кредиты предприятиям, которые являлись заранее невозвратными. Приблизительный ущерб составляет около 1,5 миллиардов рублей. Пятигорец покинул свой пост в марте 2017 года. Ленинским райсудом он арестован до 16 июня.
«В областном суде рассмотрят апелляцию адвокатов Пятигорца с целью изменить ему меру пресечения», - отметили в суде.