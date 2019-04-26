Очередной замглавы мэрии Ростова ушел со своего поста

От замещаемой должности освободили заместителя главы администрации по ЖКХ Владимира Сакеллариуса. Он уволился по собственному желанию.
Причина такого решения не раскрывается.
Сакеллариус уходит со своего поста во второй раз. До этого он увольнялся из-за конфликта интересов. Чиновник исполнял обязанности в одной сфере деятельности с сыном, который был главой группы УК.
Напомним, на текущей неделе ушел с должности мэра города Виталий Кушнарев. Контракт он заключил в 2016 году.
Также свой пост покинул заместитель главы мэрии Дмитрий Мамелко.