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Страховую обязали выплатить ростовчанину 2,5 млн за застройщика-банкрота

26 апреля 2019, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Житель Аксая отсудил у страховой компании крупную сумму за застройщика-банкрота, сообщает Ростовский областной суд.

В 2015 году мужчина стал дольщиком при строительстве многоквартирного дома на улице Менделеева. Он приобрел квартиру площадью 66,5 квадратных метра и должен был ее получить до конца декабря 2017 года.

За жилье он заплатил 2,5 миллиона рублей. Вместе с этим между дольщиком, застройщиком «Сигма» и «Страховой компанией «Выручим!» был заключен договор на случай, если стройкомпания не выполнит обязательства.

Дом так и не достроили, а в 2017 году застройщика признали банкротом. В результате наступил страховой случай, о чем уведомили страховую компанию, но выплаты она не сделала.

Тогда потерпевший обратился в суд, чтобы взыскать положенную сумму, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Страховую компанию обязали выплатить более 2,5 миллиона рублей.

Ответчик обжаловал решение, но оно осталось в силе.

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