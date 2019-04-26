Страховую обязали выплатить ростовчанину 2,5 млн за застройщика-банкрота

В 2015 году мужчина стал дольщиком при строительстве многоквартирного дома на улице Менделеева. Он приобрел квартиру площадью 66,5 квадратных метра и должен был ее получить до конца декабря 2017 года.
За жилье он заплатил 2,5 миллиона рублей. Вместе с этим между дольщиком, застройщиком «Сигма» и «Страховой компанией «Выручим!» был заключен договор на случай, если стройкомпания не выполнит обязательства.
Дом так и не достроили, а в 2017 году застройщика признали банкротом. В результате наступил страховой случай, о чем уведомили страховую компанию, но выплаты она не сделала.
Тогда потерпевший обратился в суд, чтобы взыскать положенную сумму, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Страховую компанию обязали выплатить более 2,5 миллиона рублей.
Ответчик обжаловал решение, но оно осталось в силе.