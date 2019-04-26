Велодорожки хотят сделать обязательными при застройке микрорайонов Ростова

Posted 26 апреля 2019, 11:25
Published 26 апреля 2019, 11:25
Modified 1 октября, 14:06
Updated 1 октября, 14:06
Эта информация прозвучала на заседании комиссии городской думы по транспорту. Участники обсудили реализацию проекта развития велосипедного движения в городе.
Они заострили свое внимание на том, что в бюджете не предусмотрено средств на обустройство велодорожек. Деньги на эти цели заложены в статье на содержание тротуаров.
Прозвучало мнение, что сейчас этот вопрос не является приоритетным, хотя должен. Департаменту архитектуры и градостроительства порекомендовали начать обустраивать велодорожки во время строительства микрорайонов.
«Нужно не рекомендовать, а требовать, рассматривая велодорожки как один из элементов застройки», — пояснил один из депутатов.
Также поступили рекомендации до начала лета опубликовать на сайте мэрии комплексную схему организации дорожного движения, включая схему организации велодорожек.
Сейчас в городе реализуется проект по созданию более 25 километров велодорожек. На эти цели уйдет более 165 миллионов рублей, к работам планируется привлечь бизнес-структуры.
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