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Почти втрое вырос грузооборот в портах Ростова и Азова за десять лет

27 апреля 2019, 18:33
Фото: pixabay.com
В 2018 году грузооборот морских портов Ростов и Азов превысил 37,8 миллиона тонн, говорится в сообщении регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Тихонова, за прошедшие 10 лет грузооборот портов вырос в 2,8 раза. «Это морские порты-доноры, формирующие основной грузо- и судопоток Азовского морского бассейна», — пояснил он.

Службы капитанов морских судов обрабатывают каждые 12 минут одно судно. А функционирования портовой инфраструктуры обеспечивают 26 операторов грузовых терминалов, 111 агентских компаний, 190 компаний, оказывающих услуги по снабжению, бункеровке флота и портовых средств.

«В организации обеспечения судоходства и работы терминалов морских портов Ростов и Азов задействовано 34 буксира, 39 судов бункеровщиков, пять водоналивных барж и судов, 20 судов экологического флота, один дноуглубительный караван и четыре линейных ледокола. За последние десять лет в морском порту Ростов построено десять новых причалов, три причала реконструировано с увеличением длины причального фронта. В морском порту Азов за это время было построено три причала», — сказано в сообщении.

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