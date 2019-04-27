Почти втрое вырос грузооборот в портах Ростова и Азова за десять лет

«В организации обеспечения судоходства и работы терминалов морских портов Ростов и Азов задействовано 34 буксира, 39 судов бункеровщиков, пять водоналивных барж и судов, 20 судов экологического флота, один дноуглубительный караван и четыре линейных ледокола. За последние десять лет в морском порту Ростов построено десять новых причалов, три причала реконструировано с увеличением длины причального фронта. В морском порту Азов за это время было построено три причала», — сказано в сообщении.