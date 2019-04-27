Почти втрое вырос грузооборот в портах Ростова и Азова за десять лет

По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Тихонова, за прошедшие 10 лет грузооборот портов вырос в 2,8 раза. «Это морские порты-доноры, формирующие основной грузо- и судопоток Азовского морского бассейна», — пояснил он.
Службы капитанов морских судов обрабатывают каждые 12 минут одно судно. А функционирования портовой инфраструктуры обеспечивают 26 операторов грузовых терминалов, 111 агентских компаний, 190 компаний, оказывающих услуги по снабжению, бункеровке флота и портовых средств.
«В организации обеспечения судоходства и работы терминалов морских портов Ростов и Азов задействовано 34 буксира, 39 судов бункеровщиков, пять водоналивных барж и судов, 20 судов экологического флота, один дноуглубительный караван и четыре линейных ледокола. За последние десять лет в морском порту Ростов построено десять новых причалов, три причала реконструировано с увеличением длины причального фронта. В морском порту Азов за это время было построено три причала», — сказано в сообщении.