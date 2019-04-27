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Поклонники обвинили ростовчанку Лопыреву в излишней любви к фотошопу

27 апреля 2019, 09:19
Фото: instagram.com/lopyrevavika/
Фолловеры уроженки Ростова-на-Дону, модели и телеведущей Виктории Лопыревой упрекнули ее в том, что она излишне увлекается ретушью своих фотографий, такие комментарии появились под новым постом девушки в Instagram,

Виктория, которая недавно родила сына, вновь продемонстрировала отличную фигуру, опубликовав фото в купальнике. Многим новое фото блондинки пришлось по душе, большинство поклонников оставили комментарии с комплиментами для девушки.

Но нашлись и те, кто заметил некачественную работу ретушера, в частности комментаторы обратили внимание на то, что рука блондинки выглядит не естественно. «Ретушёр накосячил, живот подобрал, а про руку забыл», — написал один из комментаторов. «Зачем фотошопить так не естественно? Фото красивое, вы красивая, а рука не ваша, — поделилась своим мнением еще одна подписчица Лопыревой.

Сама Виктория никак не отреагировала на эти упреки.

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