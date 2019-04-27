Поклонники обвинили ростовчанку Лопыреву в излишней любви к фотошопу

Но нашлись и те, кто заметил некачественную работу ретушера, в частности комментаторы обратили внимание на то, что рука блондинки выглядит не естественно. «Ретушёр накосячил, живот подобрал, а про руку забыл», — написал один из комментаторов. «Зачем фотошопить так не естественно? Фото красивое, вы красивая, а рука не ваша, — поделилась своим мнением еще одна подписчица Лопыревой.