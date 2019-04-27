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Сотрудника ФСБ из Ингушетии осудили в Ростове за аферы с жильем на 6 млн

27 апреля 2019, 10:47
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительному сроку заключения сотрудника УФСБ в Ингушетии за махинации со служебным жильем, сообщается на сайте суда.

Всего фигурантами уголовных дел стали два человека — начальник отдела управления Шарапутдин Акаев и его подчиненный. Последний был осужден ранее.

В 2014 году фигуранты передали руководству справку о целесообразности покупки в Пятигорске дома. Он предназначался для размещения людей, находящихся под госзащитой.

«На покупку перечислили 15 миллионов рублей, что и было указано в договоре купли-продажи. Однако продавец получил только 10 миллионов, остальные деньги фигуранты разделили между собой», — сказано в сообщении.

После этого мужчины подготовили смету для благоустройства домовладения. Они указали сумму почти 2 миллиона рублей и включили в нее имеющиеся в наличии бытовую технику и мебель.

В результате запрашиваемая сумма была получена, из которой на благоустройство пошло только 525 тысяч рублей.

Акаев не признал вину и заявил, что его оговорил подчиненный. Суд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии, также его лишили воинского звания «полковник запаса».

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