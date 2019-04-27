Сотрудника ФСБ из Ингушетии осудили в Ростове за аферы с жильем на 6 млн

Всего фигурантами уголовных дел стали два человека — начальник отдела управления Шарапутдин Акаев и его подчиненный. Последний был осужден ранее.
В 2014 году фигуранты передали руководству справку о целесообразности покупки в Пятигорске дома. Он предназначался для размещения людей, находящихся под госзащитой.
«На покупку перечислили 15 миллионов рублей, что и было указано в договоре купли-продажи. Однако продавец получил только 10 миллионов, остальные деньги фигуранты разделили между собой», — сказано в сообщении.
После этого мужчины подготовили смету для благоустройства домовладения. Они указали сумму почти 2 миллиона рублей и включили в нее имеющиеся в наличии бытовую технику и мебель.
В результате запрашиваемая сумма была получена, из которой на благоустройство пошло только 525 тысяч рублей.
Акаев не признал вину и заявил, что его оговорил подчиненный. Суд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии, также его лишили воинского звания «полковник запаса».